UN PARI GIUSTO TRA IL TERAMO E LA VIRTUS FRANCAVILLA (1-1)

Arriva il terzo pareggio stagionale del Teramo, questa volta per 1-1 contro la Virtus Francavilla. I biancorossi passano in svantaggio al 3’ minuto subendo la rete di Castorani, che segna l’avvio sprint dei padroni di casa. Primo tempo abbastanza equilibrato, con il Teramo che tenta l’assalto alla porta della Virtus per cercare di riprendere un pareggio che arriva al 37’ con la rete di Di Francesco e che risolleva la gara degli abruzzesi.

Il secondo tempo è sostanzialmente giocato a viso aperto ma con un Teramo certamente più aggressivo rispetto al primo tempo, alla ricerca assoluta del secondo gol e quindi dei 3 punti.

La squadra di Paci ha avuto pian piano una crescita continua, ma ciò non è bastato per tornare a casa con una vittoria che sicuramente avrebbe risollevato il morale dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la capolista Ternana.

Teramo adesso è terzo in classifica in solitaria con 24 punti, due in meno del Bari e 9 in meno della corazzata Ternana. Domenica affronterà in casa la Vibonese alle ore 15:00.