GAIA SABBATINI CONVOCATA IN NAZIONALE, L'ESORDIO A MARZO

E’ arrivata la prima convocazione in nazionale assoluta della carriera per Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre - Atletica Gran Sasso), che è stata inserita tra i 44 azzurri che prenderanno parte ai campionati europei indoor in programma dal 4 al 7 marzo a Torun, in Polonia. La non ancora 22enne atleta teramana sarà impegnata sui 1500 venerdì 5 marzo alle 11.50, nelle batterie di qualificazione, mentre l’eventuale finale è prevista il giorno seguente alle 19.50. Con la Sabbatini sarà presente in gara anche la recuperata Federica Del Buono (Carabinieri), che mercoledì scorso ha corso a Madrid in 4’13”44, sconfitta agli Italiani dall’atleta teramana, che aveva fatto segnare il priimato stagionale di 4’13”70.

Un altro tassello importante nella carriera della Sabbatini, che sin qui aveva collezionato quattro presenze nelle varie nazionali giovanili, tra le quali una in occasione degli Europei under 20 del 2017 e una ai Mondiali under 20 del 2018, sempre sui 1500. Da ricordare che in carriera vanta la vittoria di dodici titoli italiani, dei quali due assoluti e dieci nelle categorie Juniores (under 20) e Promesse (under 23) e un primato personale all’aperto di 4’11”27 (migliore prestazione italiana assoluta stagionale del 2020) e 4’13”62 indoor, sempre del 2020.