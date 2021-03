DUE CASI DI POSITIVITA' ALLA PALLACANESTRO ROSETO

Pallacanestro Roseto comunica che nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due componenti del gruppo squadra (di cui un atleta), che sono stati posti in isolamento come da prassi. Il resto della squadra prosegue la preparazione in vista dell’esordio nella seconda fase del campionato di serie B previsto per sabato prossimo 20 Marzo a Senigallia.