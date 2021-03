VIDEO / IL TERAMO SBANCA IL MASSIMINO, CATANIA BATTUTO 1-0

Verrebbe da dire clamoroso al Cibali per commentare la vittoria del Teramo sul Catania prr 1-0 se non fosse che i biancorossi hanno confermato di non essere una sorpresa, per la bontà del gioco espresso nell'anticipo del sabato.

Paci: "Abbiamo giocato un primo tempo di alto livello in ambo le fasi, nella ripresa abbiamo curato maggiormente la fase difensiva e non ricordo occasioni per il Catania, quindi è una delle migliori prestazioni stagionali. I complimenti vanno elargiti ai ragazzi, credo fermamente in questo gruppo, se lo meritavano davvero".

