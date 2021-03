MANTENUTO CONVOCATO NEL RADUNO NAZIONALE SALTI

Lorenzo Mantenuto è stato convocato per un raduno nazionale del settore salti in estensione assoluto, in programma nel Centro di Preparazione Olimpica di Formia dal 21 al 27 marzo. Da ricordare che l’atleta classe 1999, allenato da Marco Di Marco e Claudio Mazzaufo, è campione italiano in carica outdoor under 23 di salto in lungo, specialità nella quale vanta un primato personale di 7,74 metri ottenuto nella stagione scorsa. In questo inizio anno, nel quale ha sofferto di alcuni problemi fisici, Mantenuto ha riportato un sesto posto ai campionati italiani assoluti indoor e un quarto agli Italiani under 23, stabilendo un primato stagionale di 7,40 metri. Tra i suoi obiettivi stagionali ci sono gli Europei Under 23 di Bergen, in Norvegia, dall’8 all’11 luglio.

Nel mini raduno di Formia sono stati convocati anche Tobia Bocchi (Carabinieri), quarto nel triplo ai recenti Europei indoor di Torun, Simone Biasutti (Trieste Atletica), Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle), Dariya Derkach (Aeronautica).