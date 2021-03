VIDEO / LA SCONFITTA DEL TERAMO, LE SPIEGAZIONI DI MISTER PACI

Terza sconfitta consecutiva per il Teramo di Massimo Paci contro la Vibonese. E' mancata la fase offensiva e sono stati commessi degli errori importanti che hanno compromesso la partita nel secondo tempo soprattutto. La squadra si è innervosita e non si sono prodotti azioni da gol. A livello tecnico il Teramo sta attraversando un momento complicato. «E' un momento difficile dal punto di vista tecnico e mentale. Una sconfitta che scotta, siamo molto delusi di noi stessi. Ora occorre lavorare in vista della prossima partita», ha detto Paci.

