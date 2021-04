VIDEO / IL TROFEO "SENZA FINE" DEL GIRO D'ITALIA ESPOSTO NELLA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dopo la presentazione a L'Aquila, questa mattina, delle tappe abruzzesi della 104sima edizione del Giro D'Italia, questo pomeriggio la Sala Consiliare della Provincia di Teramo ha ospitato il "Trofeo senza fine".

Un oggetto bello quanto prezioso che racconta la storia, le vittorie e i vincitori di una delle manifestazioni sportive più amate al mondo.

Ad accompagnare il Trofeo, l'assessore regionale allo sport, Quintino Liris - che ha fortemente voluto questa manifestazione in Abruzzo - accolto dal presidente Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco dove farà tappa il Giro il prossimo 14 maggio.

Quella teramana sarà la settima tappa della “Corsa Rosa”: si parte da Notaresco per attraversare i comuni di Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Pineto, per poi proseguire da Montesilvano con il traguardo a Termoli.

ASCOLTA LIRIS QUI

«Poter ospitare tre partenze e un arrivo nell’ambito di una stessa edizione del Giro d’Italia rappresenta un orgoglio, un onore e una grande opportunità per la nostra regione”. Così l’assessore allo Sport, Guido Quintino Liris , ha presentato questa mattina a L’Aquila, a palazzo Silone, le città di tappa ad un mese dalla partenza del Giro d'Italia.

Tanto Abruzzo nel 104esimo Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio grazie all’impegno delle amministrazioni locali e al deciso sostegno della Regione Abruzzo. L’Abruzzo si tinge di rosa e sarà protagonista nelle tappe Notaresco-Termoli, Castel di Sangro -Campo Felice e L’Aquila-Foligno. Notaresco, Castel di Sangro, Rocca di Cambio – Campo Felice e L’Aquila: l’edizione 2021 (8-30 maggio), tornerà in Abruzzo il 14 maggio (7° tappa), partendo dal borgo medievale di Notaresco verso Termoli per 178 km.

La 9° tappa, il 16 maggio, si svolgerà completamente in Abruzzo, per 160 km. Partenza da Castel di Sangro e arrivo a Rocca di Cambio – Campo Felice. Un percorso nelle meraviglie dei Parchi

La 10° tappa del Giro il 17 maggio partirà dall’Aquila in direzione Foligno, per la frazione più corta di questa edizione, con un percorso di 140 km.