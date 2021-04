ESORDIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE SUPERMOTO PER LUIGI MORRICONE

Esordirà domani 11 aprile, nel Campionato Nazionale Supermoto categoria 85, l’undicenne di Fontanelle di Atri Luigi Morricone, tesserato col Moto Club Vomano 58 di Fontanelle di Atri il cui Presidente è Carlo Morricone, zio del giovane pilota. La gara si disputerà sul Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona e Luigi Morricone parteciperà col Team Pignotti. Nonostante sia silo la gara d’esordio, il giovane Morricone proverà subito a mettersi in mostra per poi, con la giusta esperienza che maturerà in questa stagione, provare a scalare le categorie.