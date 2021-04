SCONFITTA AMARA PER IL TERAMO CON LA CAVESE, PACI: «EVIDENZIATI I SOLITI LIMITI, SIAMO MORTIFICATI»

Nella sala stampa dello stadio "Lamberti", l'analisi esposta dal tecnico Paci: «Abbiamo approcciato bene la partita, ma alla prima occasione sporadica abbiamo subìto gol e in questi tipi di gare poi diventa tutto più complicato, soprattutto per noi, perchè storicamente facciamo fatica ad incontrare avversari chiusi. Siamo stati sfortunati e poco bravi tecnicamente nel non riuscire a far gol: è una sconfitta diversa rispetto a quella di Vibo Valentia, stavolta la reazione c'è stata, per tutto il secondo tempo ci abbiamo provato, ma abbiamo evidenziato i soliti limiti. Le scelte iniziali? Abbiamo inizialmente giocato a tre dietro senza subire nulla di particolare dagli avversari, è una questione di episodio. Non cerchiamo giustificazioni, avremmo potuto fare di più a livello tecnico, ma non va buttato tutto, dispiace per tutte le persone che avrebbero voluto questa vittoria, siamo mortificati e l'unica cosa che possiamo fare è quella di riscattarci domenica prossima, senza disunirci, centrando l'obiettivo. Rispetto chi ci critica, ringrazio chi ci sostiene anche nei momenti delicati, faremo di tutto per onorare la maglia e rispettare i nostri tifosi».

