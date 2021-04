VIDEO / IL TERAMO FESTEGGIA LA QUALIFICAZIONE AI PLAY OFF CON DUE TURNI DI ANTICIPO

Il Teramo è per il secondo anno consecutivo nei play off promozione. A due turni dalla conclusione della stagione regolare della Serie C, i biancorossi dopo la vittoria per 2-0 sul Bisceglie, hanno ottenuto la matematica qualficazione grazie alla concomitante sconfitta del Monopoli a Foggia. Il presidente Franco Iachini ha voluto festeggiare l'occasione con la squadra e lo staff, allo stadio Bonolis.

