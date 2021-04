Le rivali dell'Italia all'Europeo

A poco più di un mese dall'inizio delle ostilità, l'europeo che si giocherà in tutto il continente europeo sta già condizionando i piani di allenamento e di preparazione degli allenatori coinvolti in questo torneo. Roberto Mancini, che con la sua Italia si è qualificato a questa kermesse in maniera pulita e convincente, trionfando in tutte le partite del girone e stabilendo inoltre un record importante, sa bene di non dover lasciare nulla al caso. Dopo la conferma della possibilità di giocare a Roma le tre partite del girone e, in caso di qualificazione al primo posto, anche dell'ottavo di finale, il commissario tecnico della nazionale azzurra starà già pensando alla rosa da convocare per poter ottenere il massimo da questa partecipazione.

Nonostante non spicchi in questo momento come una delle favorite al trionfo in questo torneo, l'Euro 2020 dell'Italia potrebbe essere una grande occasione di riscatto dopo una serie di anni vissuti all'ombra. Il grande lavoro dell'ex allenatore di Inter e Manchester City ha permesso alla nazionale riprendersi dalla cocente e sorprendente esclusione dai mondiali di Russia 2018 e di poter ripartire con fiducia. Le dieci vittorie di seguito nel girone di qualificazione e il raggiungimento della Final Four di Nations League che si disputerà a ottobre prossimo in Italia sono senza dubbio due dimostrazioni di grande ripresa da parte degli azzurri, i quali hanno a disposizione un'ottima occasione per redimersi in questo europeo.

Tuttavia, nonostante il girone di qualificazione con Turchia, Galles e Svizzera sia almeno sulla carta piuttosto agevole, Mancini sa di non poter rilassarsi. In primis perché tutte queste squadre possono dare del filo da torcere, specialmente in una competizione con molti match ravvicinati. In secondo luogo perché vi sono varie realtà più forti e competitive di quella azzurra: impossibile non citare Belgio e Francia, che secondo gli addetti ai lavori sono le grandi favorite alla vittoria di questo titolo per quanto fatto vedere negli ultimi anni.

I Diavoli Rossi allenati da Roberto Martinez sono ormai una compagine affiatata e matura che, dopo le semifinali dei mondiali di Russia sembrano aver raggiunto il picco del loro rendimento, come dimostrato alle qualificazioni agli europei, dove si sono messi in mostra come il miglior attacco in assoluto. Con l'interista Lukaku in punta e il napoletano Mertens dietro di lui, insieme a un Kevin De Bruyne attualmente straripante, il Belgio può davvero pensare di rompere gli indugi e trionfare una volta per tutte. Per quanto riguarda la Francia, invece, parliamo dei campioni del mondo in carica allenati da un Didier Deschamps esperto e capace a gestire un gruppo anch'esso molto compatto e solido. L'attacco dei Bleus è senza dubbio uno dei più forti del continente, ma anche la sua difesa può contare su elementi di spessore assoluto.

Nella lotta al titolo europeo, tuttavia, non vanno dimenticate selezioni esperte e piene di talento come quelle di Portogallo, Germania e Inghilterra, quest'ultima motivata dalla possibilità di giocare le semifinali e la finale a Wembley, lo stadio di casa.