GAME OVER, IL TERAMO PERDE A PALERMO E SALUTA I PLAYOFF

Il Diavolo saluta anticipatamente i playoff.

Al "Barbera" è decisiva la prima frazione, nella quale un rigore trasformato da Floriano dopo appena otto minuti per un dubbio fallo di mani di Lasik (molto ravvicinato l'eventuale tocco sul tiro di Valente), spiana la strada ai rosanero che sul finire di tempo raddoppiano con una rovesciata di Luperini, mentre in precedenza era stato provvidenziale il salvataggio di De Rose sul cross di Bombagi per Costa Ferreira. Nella ripresa biancorossi premono subito sull'acceleratore e vanno vicini al gol in almeno cinque circostanze: il portiere rosanero Pelagotti si erge a protagonista rispondendo su Bombagi, quindi Birligea si fa male e viene sostituito da Kyeremateng. L'estremo difensore locale è prodigioso sulle conclusioni di Costa Ferreira (due volte) e Santoro, mentre ancora Bombagi, quando riesce a superare Pelagotti in uscita a tu per tu, sfiora soltanto il palo. Kyeremateng reclama un rigore, Ilari viene fermato per un dubbio fuorigioco, il Palermo pensa a difendersi e ripartirà pericolosamente solo sull'asse Valente - Santana, con palla fuori. Il tesoretto della prima frazione sarà decisivo. L'incontro finisce 2-0 per il Palermo e Teramo dice addio ai playoff.

Al termine del match con il Palermo, nella sala stampa dello stadio "Barbera", il tecnico Massimo Paci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Complimenti al Palermo, perchè se ha passato il turno avrà fatto qualcosa in più di noi. Abbiamo iniziato con un baricentro alto perchè il pareggio non ci bastava e questo ha facilitato quella ripartenza da cui è scaturito il rigore, che mi dicono essere generoso, ma non cambia il discorso: subirlo dopo pochi minuti è stato decisivo. Usciamo a testa alta, avremmo meritato di più, ma accettiamo il verdetto del campo. Siamo stati più pericolosi di loro, ma devo essere onesto: non ho visto il consueto Teramo dell'ultimo mese, tuttavia rimane il grande lavoro svolto dai ragazzi. Mi spiace molto averli visti amareggiati nello spogliatoio, perchè avremmo davvero voluto regalare una soddisfazione al Presidente ed a tutto l'ambiente. Questa è una rosa che ha valori importanti, l'errore più grande sarebbe ripartire da zero la prossima stagione, con qualche innesto mirato potremmo competere con tutti, è un progetto che va solo affinato, nel segno della continuità. Ci tenevo a ringraziare tutti per una bellissima annata che mi ha formato e fatto crescere sotto ogni angolazione».

ASCOLTA PACI QUI