BOTTE AL TERMINE DELL'INCONTRO VASTESE-NOTARESCO, EPIFANI FINISCE IN OSPEDALE

Nel post partita tra Vastese e Notaresco l'allenatore teramano Epifani è stato colpito alle spalle da un pugno ed è caduto a terra. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari presenti e l’allenatore del Notaresco è stato trasportato con l’ambulanza nell’ospedale di Vasto per gli accertamenti del caso. La gara è terminata 2-0 in favore della Vastese. Il Notaresco, secondo in classifica, è scivolato a -6 dalla capolista Campobasso che ha pareggiato (0-0) sul campo della Recanatese.

Il direttore sportivo del Notaresco Paolo D’Ercole, a margine di quanto successo, ha dichiarato:

“È inconcepibile quanto accaduto a fine gara quest’oggi tra due squadre della stessa regione. Il nostro allenatore è stato aggredito ed ora è in ospedale. Sono fatti che non hanno nulla a che vedere con il calcio”.

foto tratta dal sito: VastoWeb