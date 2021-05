GIRO D'ITALIA, SCUOLE CHIUSE A PINETO

Il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha firmato una ordinanza per disporre la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura dei nidi d’infanzia di Pineto nella giornata del 14 maggio 2021 per il passaggio nel centro di Pineto della settima tappa (Notaresco-Termoli) della 104esima tappa del Giro d’Italia prevista per le ore 13 circa.

La 104esima edizione del Giro d’Italia passerà, infatti, per la prima volta nella sua storia, dal centro di Pineto. Da Scerne di Pineto i corridori attraverseranno l’intero centro urbano di Pineto per poi proseguire verso il Molise. Per il Giro d’Italia saranno impegnati, in 128 intersezioni e presìdi, circa 80 volontari della Protezione Civile e delle associazioni sportive e non del territorio, 20 agenti tra Polstrada e Polizia Locale.