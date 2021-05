FOTO / NOTARESCO SI SVEGLIA DI ROSA PER LA 104ESIMA EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA, OMBRELLI OVUNQUE IN CENTRO STORICO

La 104esima edizione del Giro d’Italia passerà, per la provincia di Teramo. La carovana rosa attraverserà il teramano venerdì 14 maggio 2021, in occasione della settima tappa, con partenza da Notaresco e arrivo a Termoli.

Tutti gli appassionati potranno, nel rispetto delle normative anti Covid-19, assistere alla corsa da vicino e la città di Notaresco (ma anche di Pineto) godrà di una grande visibilità. Per il Giro d’Italia saranno impegnati, in 128 intersezioni e presìdi, tanti volontari della Protezione Civile e delle associazioni sportive e non del territorio, diversi agenti tra Polstrada e Polizia Locale, e quanti volessero dare un contributo possono già manifestare la propria disponibilità. Oggi i dettagli dei numeri saranno resi noti dal sindaco di Notaresco Diego Di Bonventura che ha convocato una conferenza stampa. Intanto Notaresco è pronto per accogliere la tappa. Tanti ombrelli di colore rosa sono stati sistemati nel centro storico e sono già tanti gli appassionati di biciclette che fanno da settimana tappa nel centro interno del teramano. Una bella accoglienza è già pronta da parte dell'amministrazione comunale.

I cittadini per l'ottima riuscita dell'iniziativa si sono messai in gran movimento. Scrive Micaela Savini: «In occasione del Giro d'Italia che vedrà Notaresco come città di partenza della tappa di venerdì 14 maggio, abbiamo inziato ad allestire il paese. Si tratta di un evento che ha risonanza in tutto il mondo e al quale i maggiori media nazionali dedicheranno gran parte della loro programmazione, proprio per questo abbiamo deciso di “colorare” di rosa le vie del paese e non solo. Oggi abbiamo iniziato con il montaggio degli ombrellini rosa che vanno a creare un'atmosfera unica ed irripetibile, tant'è che si è deciso di lasciarli montati per tutta l'estate 2021.Gli addobbi proseguiranno per tutta la settimana prossima e siamo certi che riusciremo a farci notare dai media.Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando all'allestimento ed inoltre il mitico Berardo, anche lui in rosa, che sta provvedendo a ristrutturare quelle porzioni di strada dissestata che potrebbero causare problemi ai ciclisti.Un pensiero speciale va a tutte quelle frazioni che, autonomamente, stanno provvedendo a rendere più accattivante la fotografia del nostro comune, a partire da Notaresco centro, alla pianura e alla sempre presente Villa Scapoli che ha già messo in mostra qualcosa. Grazie di vero cuore a tutti, è un momento difficile, lo sappiamo benissimo, ma almeno dobbiamo provare a ripartire».