MOTO / SODISFAZIONI A MISANO PER I PILOTI DEL TEAM TERAMANO BIKE & MOTOR

Un weekend di gara ricco di emozioni e colpi di scena al Misano Word Circuit in occasione della seconda tappa del Campionato Italiano Velocità (ELF CIV) e del Campionato Nation Trophy.

La scuderia motociclistica Teramana Bike e Motor Racing Team schiera tre piloti nei rispettivi campionati: Matteo Patacca (17 anni e Pata Talento Azzurro FMI) di Pineto nella classe ELF CIV - 600SS, Armando Pontone di Cassino nella classe National Trophy - 600, Daniele Zinni

di San Salvo nella classe National Trophy - 1000.

Per l'esordiente Talento Azzurro nella categoria SuperSport 600, il doppio round di sabato e domenica scorsa confermano un positivo percorso di crescita in un campionato di altissimo livello.

In gara 1 svolta sabato Matteo Patacca conquista una nona posizione finale, risalendo dalla ventesima posizione in griglia di partenza ed attestandosi nella top ten alla sua terza gara nella classe 600.

In gara 2 della domenica ed in condizioni critiche di pista a causa della pioggia, Matteo Patacca è stato protagonista di una grandiosa prestazione rimontando dalla ventesima alla quinta posizione a soli 7 secondi dai primi.

Matteo Patacca ora è nono in classifica generale di campionato.

'Esssere tra i primi 5 dopo solo quattro gare e in un campionato così competitivo mi da una grossa carica per il prosieguo, ma con tutta la squadra continueremo a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati' commenta Matteo Patacca.

Prestazione strepitosa per Armando Pontone nel Campionato Nation Trophy classe 600 che vince dominando una gara condotta fin dalle prime battute. Il Cassinate partito dalla prima fila ha imposto agli avversari un ritmo infernale aggiudicandosi così il primo gradino del podio.

Armando Pontone è secondo in classifica generale di campionato.

'Mi sentivo in gran forma e sapevo di poter vincere. La moto era perfetta e velocissima e non mi sono fatto sfuggire l'occasione' afferma Armando Pontone.

Daniele Zinni nel Campionato National Trophy classe 1000, è stato autore di un ottimo weekend di gara tuttavia condizionato da alcuni problemi tecnici che lo hanno penalizzato.

Conclude la gara in decima posizione ed è dodicesimo nella classifica generale di campionato.

'Sono soddisfatto della gara ma avrei potuto fare molto meglio se non avessi avuto problemi tecnici che mi hanno indotto ad una condotta conservativa. Ci rifaremo alla prossima gara, lo prometto !' è il commento di Daniele Zinni.

Il prossimo appuntamento in calendario è previsto il 3 e 4 Luglio sul circuito di Imola.