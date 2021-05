STRAORDINARIO NORMANNO DI GENNARO, A 71 ANNI È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO DI DUATHLON

Normanno Di Gennaro a 71 anni è di nuovo campione italiano di categoria di Duathlon. L'atleta teramano, già vincitore tra le altre di una venti chilometri del Passatore, è di nuovo salito sul gradino più alto del podio, oggi a Pesaro. Partito ultimo e da solo in griglia, Normanno Di Gennaro ha fatto una gara in rimonta correndo la 1^ sessione di run (10km) in 40'52" al cambio ha impiegato 1'08"...poi è partito in bici ,40 km, finendo la frazione in 1h24'25" ...ha perso del tempo al 2^ cambio perché non si staccava la scarpa dal pedale, ma dopo 1'24" è partito per l'ultima frazione 5 km di corsa e lui ha impiegato 23'22"...ha concluso la sua gara in 2h31'13" con oltre quaranta secondi di vantaggio sul secondo di categoria, che ha impiegato 2h31'56"