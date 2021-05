La stagione del Teramo in Lega Pro

Si è chiusa prematuramente l'avventura del Teramo all'interno della lotteria dei playoff di Lega Pro di fine stagione. Il cammino durante la stagione regolamentare aveva regalato alla squadra abruzzese la qualifica ai playoff dopo aver raggiunto l'ottavo posto finale: ora però il sogno si è concluso in maniera brusca, dal momento che i ragazzi guidati dall'ex-difensore Massimo Paci sono stati sconfitti per 2-0 dal Palermo, che in occasione di queste sfide a eliminazione diretta sembra aver ritrovato i fasti dei tempi che furono.

I 52 punti complessivi di fine stagione restano un risultato comunque considerevole per i biancorossi, che hanno conquistato la maggior parte dei punti (35) proprio tra le mura amiche dello stadio G. Bonolis. Un dato che segnala, naturalmente, anche delle difficoltà all'interno delle trasferte disputate durante la stagione. Un ottimo rendimento casalingo testimoniato anche dall'essere il miglior club, all'interno del girone C di Lega Pro, per sconfitte subite in casa: sono state soltanto tre, conquistate da Potenza, Ternana e Virtus Francavilla.

Tanti i volti che si sono messi in mostra in questa stagione, molti soprattutto i talenti giovani che hanno iniziato a mostrare le loro qualità, in una delle squadre con l'età media più bassa e la più alta concentrazione di giovani. Tanti di loro hanno popolato il reparto offensivo della squadra di Paci, che ha però denotato l'assenza di un vero e proprio goleador: Pinzauti, Cappa, Di Francesco, Bunino e Gerbi hanno regalato a sprazzi delle ottime prestazioni, ma non sono riusciti a garantire un'importante e necessaria quota di goal siglati. Nei restanti reparti si sono messi in mostra il talentino diciottenne Luca Lombardi, Simone Santoro che è stato il giocatore con più minuti giocati dopo il portiere Lewandowski, Alberto Tantardini e Matteo Piacentini.

Si sapeva che i playoff di fine stagione sarebbero stati una grossa incognita e soprattutto una difficile terra di conquista da parte dei biancorossi, che non possono però essere contenti di essere usciti di scena così presto. Nel corso della stagione regolare, infatti, la squadra abruzzese non era stata di certo inferiore al Palermo, mentre nella sfida a eliminazione diretta i rosanero hanno meritato ampiamente di passare il turno.

Si chiude così una stagione che ha permesso al Teramo di togliersi comunque diverse soddisfazioni all'interno del suo cammino, che ha però visto una brusca interruzione nella sfida dei playoff contro il Palermo, in terra siciliana. L'anno prossimo l'obiettivo è ripresentarsi ancora più agguerriti per la corsa alla promozione.