IACHINI SALUTA PACI E GUANA: «ORGOGLIOSO DEL LORO SALTO DI CATEGORIA»

Il Presidente della S.S. Teramo Calcio Franco Iachini, ha voluto così salutare l’ultimo giorno in biancorosso dello staff tecnico della stagione sportiva 2020/21: «È con grande piacere ed orgoglio che intendo onorare il meritato salto di categoria tra i Cadetti dell’allenatore Massimo Paci e del suo vice Roberto Guana, lieto di aver individuato l’estate scorsa, figure emergenti nel settore tecnico che hanno potuto mettere in luce le loro indubbie qualità umane e professionali. L’auspicio mio e della città di Teramo, è che possano replicare in questa veste, le gesta sportive già piacevolmente assaporate da calciatori nella massima serie, rinnovando loro gli auguri per un brillante prosieguo di carriera».