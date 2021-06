L'ATLETICA GRAN SASSO CONQUISTA 24 MEDAGLIE AL MEETING CITTA' DI PESCARA

Fine settimana più che positivo per i piccoli atleti del settore giovanile dell’Atletica Gran Sasso Teramo, la cosiddetta Cantera. La società del presidente Maurizio Salvi, infatti, ha conquistato ben 24 medaglie in occasione del “3^ Meeting Città di Pescara – Memorial Renato D’Amario” che si è svolto nella prestigiosa cornice dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

Da risaltare le medaglie d’oro di Emanuele Cialini lungo Ragazzi (4.71 m), Francesco Ricchioni peso Ragazzi (11.75 m), Mino Di Carlo triplo Cadetti (11.68 m), Stefano Zanotti disco Juniores (41.84 m), Caterina Saccomandi 60 m Ragazze (8”60) e 60 Hs Ragazze (10”34) ed Erika Foresi disco Allieve (28.91 m). In generale vanno comunque elogiati tutte le atlete e tutti gli atleti della Cantera, anche chi non ha portato a casa una medaglia, per il grande impegno messo in pista e per aver onorato i colori biancorossi.

Il lavoro dei tecnici, che hanno seguito con occhio vigile tutte le gare del meeting, cominciano a dare i primi frutti e la Gran Sasso, con queste 24 medaglie, si conferma come una delle società di punta nel panorama regionale e nazionale dell’atletica leggera.

Riepilogo medaglie

Medaglie d’oro: Emanuele Cialini lungo Ragazzi (4.71 m), Francesco Ricchioni peso Ragazzi (11.75 m), Mino Di Carlo triplo Cadetti (11.68 m), Stefano Zanotti disco Juniores (41.84 m), Caterina Saccomandi 60 m Ragazze (8”60) e 60 Hs Ragazze (10”34), Erika Foresi disco Allieve (28.91 m).

Medaglie d’argento: Emanuele Cialini 60 m Ragazzi (8”22), Pascal Pilotti lungo Ragazzi (4.31 m), Mohammed Amin El Omari 1000 m Cadetti (2'50”36), Pierfrancesco Cerasi lungo Allievi (5.86 m), Mattia D'Antonio martello Allievi (45.21 m), Cristina Filipponi 300 m Cadette (43”23), Ludovica D'Auri 80 Hs Cadette (14”29), Sofia Machetti lungo Cadette (4.61 m) e triplo Cadette (10.29 m), Asia Nicoletti disco Cadette (20.85 m) e martello Cadette (30.44 m), Maria Danila Mancini martello Allieve (37.68 m).

Medaglie di bronzo: Nicolò Navicella 300 m Cadetti (41”43), Mattia Scattolini lungo Allievi (5.80 m), Francesca Ciccantelli martello Cadette (25.31 m) e giavellotto Cadette (16.84 m), Maria Esperan Micolucci 100 Hs Allieve (15”67).