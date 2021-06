PUNTI MONDIALI IN SUPERSPORT600 PER IL TEAM TERAMANO BIKE & MOTOR

Reduce dalla terza tappa del Campionato Mondiale 600SS svolta al Misano Word Circuit "Marco Simoncelli", la scuderia teramana Bike e Motor Racing ha schierato come wild card i suoi due piloti Matteo Patacca ed Armando Pontone. Nello scorso weekend infatti, si svolta la terza prova del Campionato Mondiale Superbike in concomitanza del quale sono scesi in pista anche i piloti della classe 600SS. Entrambi i portacolori della squadra teramana hanno ben figurato in un campionato equilibratissimo ed estremamente competitivo, che vedeva una griglia composta da 35 tra i migliori piloti al mondo di categoria. Gara 1 del sabato pomeriggio ha regalato forti emozioni alla squadra teramana che vedeva nei primi giri di gara, il 17-enne di Pineto Matteo Patacca a ridosso dei piloti della top ten, purtroppo poi incappato in una scivolata. Armando Pontone si è reso artefice in una furibonda rimonta dalla trentesima posizione in griglia di partenza, fino alla 21-esima posizione finale. In gara 2 della domenica, Matteo Patacca si è riscattato prontamente conquistando i primi punti mondiali centrando un dodicesimo posto finale mentre Armando Pontone si avvicina alla zona punti (16 esimo) dopo una grintosa gara tutta in rimonta. 'Sono molto soddisfatto del lavoro fatto con la squadra nell'intero weekend. Il livello del mondiale è estremamente impegnativo ma l'impegno profuso ha portato i suoi frutti. Sono riuscito a migliorare sia i tempi sul giro che il passo di gara, ma non mi accontento, sappiamo di poter stare con i primi anche nel Mondiale, è solo una questione di tempo !' commenta Matteo Patacca Armando Pontone aggiunge: 'è stata una bellissima opportunità di confronto con piloti di altissimo livello. Lottare con loro ci ha fornito conferme sia sul profilo tecnico che di preparazione personale.'. Conclude il Team Manager Alessandro Mazza: 'la partecipazione come wild card alla prova italiana del Mondiale SuperSport 600 è arrivata a seguito degli ottimi risultati ottenuti da entrambi i piloti in ambito nazionale. E' sicuramente merito loro ma anche di una squadra coesa che guarda sempre avanti'.