Ieri sera si è tenuta una riunione per discutere del futuro del Miano Calcio, che rischia di non potersi iscrivere al prossimo campionato di Promozione a causa di un campo non regolamentare.

il presidente del Miano, l’ex amministratore comunale Ennio Pirocchi, ha lanciato una frecciatina all'assessore mianese Maurizio Verna: "Si è sempre detto contrario all’adeguamento, per lui ci sarebbero problemi più importanti di un campo sportivo".