UNA TERAMANA ALLE OLIMPIADI, GAIA SABBATINI CONVOCATA PER TOKYO

Una teramana alle Olimpiadi. È Gaia Sabbatinj, convocata per Tokyo nella squadra olimpica. È una delle trentacinque atlete della nazionale. Sono passati quasi 50 anni (49 per la precisione) da quando un altro teramano, Anselmo Silvino, partì per un’avventura a cinque cerchi. Gaia è stata convocata dal Direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica leggera, Antonio La Torre, che ha scelto gli azzurri per i Giochi Olimpici in programma nella capitale giapponese dal 30 luglio all’8 agosto. Della squadra italiana fanno parte 76 atleti, 41 uomini e 35 donne e Gaia (che correrà i 1.500 metri assieme a Federica Del Buono) è una delle 5 atlete delle Fiamme Azzurre.