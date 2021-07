E' MARCELA CORZO IL NUOVO ALLENATORE DELLA FUTURA VOLLEY

La Futura Volley Teramo comunica di aver affidato l'incarico di allenatrice della prima squadra a Marcela Corzo. Nome di spessore nel Volley nazionale, Marcela Corzo arriva in Italia giovanissima proveniente dall'Argentina, dove si impone nelle selezioni nazionali: scende in campo dalla Serie A1 alla Serie C conoscendo tutte le categorie e unendo l'attività agonistica al ruolo di allenatrice di molte squadre giovanili in piazze prestigiose quali Potenza e Cassano D'Adda.

Poi il ruolo tecnico tra Lanciano e Altino, vincendo i playoff di Serie B1 anche nell'ultima stagione come vice allenatrice. Proprio con l'Altino ha avuto la gestione tecnica delle selezioni dal Mini Volley all'Under 18.

Da anni Responsabile delle selezioni giovanili regionali, Marcela Corzo porta con sé esperienza, conoscenza del mondo pallavolistico e indiscutibili doti umane.

Alla nuova allenatrice va il più caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura con la Futura.