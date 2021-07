SI SEPARANO LE STRADE DELLA LIOFILCHEM E COACH TRULLO

La società Pallacanestro Roseto comunica che in data odierna, 5 Luglio 2021, Antonio "Tony" Trullo è stato sollevato dal suo incarico di allenatore e direttore sportivo della prima squadra.

Tutto il Club desidera ringraziare Tony per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista della finale per la promozione in serie A2 e con la partecipazione alla Final Eight della Coppa Italia di categoria.

Al tecnico rosetano l’augurio di un futuro prodigo di soddisfazioni