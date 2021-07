LA COPPA INTERAMNIA… TORNA AL FUTURO

Non ci sta la Coppa Interamnia a stare ferma al palo per il secondo anno consecutivo, nonostante l'emergenza pandemica non consenta il solito svolgimento del “torneo di handball più internazionale del mondo”, con migliaia di ragazzi riuniti in città, ospitati soprattutto nelle scuole che non permettono un rigoroso distanziamento e con difficoltà di autorizzazione ai viaggi per molti Paesi nel mondo.

Questa 48^ edizione dell'Interamnia World Cup sarà un momento simbolico, di riflessione, che raccolga gli artefici, i partner e gli stakeholders per riflettere sul futuro di una manifestazione che ha dato tanto alla città e considerare quel che potrà ancora rappresentare nell'affrontare un percorso che possa portare al suo 50ennale (luglio 2023), che sia di vero rilancio. Per tornare a rappresentare un'occasione concreta di marketing e sviluppo per il territorio; per tornare ad essere un'esperienza unica e irripetibile per i nostri ragazzi; per tornare a una società in cui i valori degli scambi e dell'inclusione valgano più dei muri.

Una serata di gala, 6 workshop e un torneo di pallamano sono gli ingredienti della “settimana di Coppa” ispirata idealmente a “BACK TO OUR FUTURE – Ritorno al nostro futuro”, per riflettere insieme sul passato, il presente e il futuro della Interamnia World Cup della nostra città, dal 12 al 20 luglio.

Si comincia lunedì 12 luglio 2021 nell'area concerti del Parco Fluviale, con una serata inaugurale che ricorderà, in parole, immagini e musica, i valori e i percorsi compiuti in tanti anni per individuare e coinvolgere i tanti attori del territorio nel percorso dei prossimi due anni.

Il futuro, lo sport, l'economia, la cultura, l'inclusività e il ruolo delle Istituzioni sono i valori che la Coppa Interamnia ha consolidato in questi 48 anni e sono gli ambiti, a nostro parere, da cui ripartire per un vero rinnovamento. Sono gli argomenti di cui si discuterà nei 6 workshop che, dal 13 al 20 luglio, metteranno a confronto tutte le realtà territoriali attraverso le quali individuare i settori e i percorsi di intervento e di interesse, per mettere insieme, dopo le migliaia di giovani di tutto il mondo, gli attori del territorio.

Saranno presenti tutte le testate giornalistiche teramane, i rappresentanti istituzionali e quelli degli enti territoriali; i settori economici, del commercio, del turismo e della cultura; il mondo del volontariato e quello dello sport.

“LA COPPA NELLA CITTA’ DEL FUTURO” - Martedì 13 luglio - Ore 18,00 - Villa Comunale

“LO SPORT: PER IL TERRITORIO, OLTRE IL TERRITORIO” - Mercoledì 14 luglio - Ore 18,00 - Giardini Marco Pannella-Provincia di Teramo

“GLOBALE PERCHE’ LOCALE: ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO” - Giovedì 15 luglio - ore 18,00 - Fonte della Noce

“LA NOSTRA CULTURA: NON SOLO RADICI” - Venerdì 16 luglio - ore 18,00 - Osservatorio Astronomico D’Abruzzo

“INCLUSIVITÁ: LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÁ E L’IMPORTANZA DELL’INTEGRAZIONE” - Lunedì 19 luglio - Ore 18,00 - Parco Fluviale (davanti Cinema Smeraldo)

“IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI” - Martedì 20 luglio - ore 18 - Palazzo Melatino Sede Fondazione Tercas

Ma non si dimenticano le origini, quelle della pallamano, uno sport cosiddetto “minore” attorno al quale, tuttavia, è nata l'esperienza unica e irripetibile della Coppa Interamnia. Un torneo che, in considerazione dell’emergenza sanitaria e nel rispetto dei rispettivi protocolli, si svolgerà in forma simbolica e ridotta con la partecipazione di squadre giovanili Under 15 dei club H.C. Pescara, Pallamano Silvi, Asd Camerano e Lions Handball Teramo. Il torneo si svolgerà nel mattino e nel pomeriggio di Sabato 17 luglio, nel Palazzetto dello Sport di S.Nicolò.