PRESENTATO IL XVI MEETING CITTA' DI TERAMO, OLTRE 300 I PARTECIPANTI

Il calendario degli appuntamenti abruzzesi riserva sabato 10 luglio la 16^ edizione del Meeting Città di Teramo, sulla pista del Campo Scuola Gammarana. La manifestazione è organizzata dalle società Atletica Gran Sasso Teramo e GP Teramo. Per quanto riguarda il settore assoluto, le gare in programma sono quelle dei concorsi di salto in lungo maschile, triplo femminile, martello maschile e femminile, disco maschile e femminile, marcia maschile e femminile Km 5, staffetta 4 x 400 femminile e 5000 maschile e femminile, che chiuderà il programma serale. Largo spazio alle gare di corsa Cadetti, Ragazzi e per le categorie Esordienti (under 12). Il ritrovo è fissato alle ore 15.30. Le gare si apriranno con il martello maschile, alle ore 16.00. Iscrizioni entro le ore 24.00 di giovedì 8 luglio. La quota è di 2 € per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, 3 € da Allievi in su, daversare al ritiro delle buste.

Saranno oltre 300 i partecipanti al Meeting che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Ludovica Montanaro, Lorenzo Mantenuto e Giada Bilanzola, gli atleti di punta della società.

Il presidente Maurizio Salvi ha ricordato durante la conferenza stampa come l’eccellenza dell’atletica teramana Gaia Sabbatini ha partecipato a tanti Meeting Città di Teramo in questi anni, mentre in questo week end, da domani, sarà impegnata ai Campionati Europei Promesse in Estonia, accreditata con il miglior tempo su 1.500 metri.

Alla conferenza stampa era presente anche l'assessore allo spor Sara Falini che ha fatto il punto sugli impianti sportivi: a cominciare dal circolo tennis la cui gara è in fase di definizione, cosi come è stato avviato l'iter sull'impianto dell'Acquaviva che ha ricevuto l'interesse di due società e sul PalaSkà dove a breve uscirà un bando.