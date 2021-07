LA PALLACANESTRO ROSETO HA IL NUOVO ALLENATORE: DANILO QUAGLIA

La società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver affidato il ruolo di Capo Allenatore a Coach Danilo Quaglia. Rosetano doc, classe 1994, allenatore giovane ma dal curriculum già molto importante: dal 2012 fino all'estate del 2018 è stato dapprima collaboratore e poi assistente allenatore in A2 sulla panchina biancazzurra affiancando i vari Melillo, Trullo e Di Paolantonio. L'anno successivo è approdato a Giulianova in B dove ha ritrovato coach Francani, dopo nuovamente il ritorno in A2 accettando la chiamata dell'Assigeco Piacenza di coach Ceccarelli e successivamente è passato a Forlì con Dell'Agnello, disputando una stagione importante culminata con l'accesso ai playoffs per la promozione in Serie A.

Queste le prime parole del neo coach biancazzurro: “ Sono molto emozionato e felice per aver accettato un ruolo così importante in quella che è la mia città e non vedo l’ora di iniziare. È una scelta coraggiosa da parte di entrambi sia da parte mia che della società: non potevo rifiutare la chiamata della Pallacanestro Roseto. Desidero ringraziare Forlì per avermi dato la possibilità di tornare e non essersi opposta a questa mia decisione. Spero infine che questo sarà un viaggio bello e il più lungo possibile.

Il presidente della Pallacanestro Roseto Ernesto Ciafardoni commenta così la firma di Coach Quaglia: “Contento dell’arrivo di un allenatore giovane e motivato, do il mio benvenuto a Danilo, augurandogli grandi gioie per questa stagione sportiva e per il suo futuro professionale “