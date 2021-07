GAIA PREMIATA TRA I CAMPIONI D’EUROPA PALAZZO CHIGI, DRAGHI: “SIETE NELLA STORIA”

Parterre di campioni a Palazzo Chigi, per celebrare i Campioni dello Sport. Seduta dietro il presidente del Coni, Malagó, la bei campionessa d'Europa under 23 ha ricevuto, con i suoi "pari grado" della Nazionale di Calcio, i ringraziamenti del Presidente Draghi e, suo tramite, di tutto il Paese, per le imprese sportive delle ultime ore. Adesso, tutti con la testa a Tokyo, perché mancano solo dieci giorni alle Olimpiadi. "Siete nella storia - ha detto il Premier Draghi - coi vostri sprint, con le vostre giocate, con le vostre parate...". Gaia è stata poi premiata con gli altri campioni d'Europa