CALCIO / TERREMOTO A SAN BENEDETTO: RICORSO RESPINTO, SAMB ESCLUSA DALLA SERIE C

La A.S. Sambenedettese, preso atto del mancato accoglimento in consiglio federale del ricorso, presentato nei giorni scorsi dalla società, comunica che nelle prossime ore si appellerà al Collegio di Garanzia del Coni, organo terzo, nelle modalità previste. Un atto più che dovuto per far valere le proprie ragioni e tutelare gli enormi sacrifici economici fatti per mantenere il club in Serie C.

«Rispettiamo la decisione ma non ci fermiamo – le parole del presidente Roberto Renzi – procederemo nel nostro percorso per arrivare a una risoluzione definitiva della problematica. La Samb deve restare in Serie C».