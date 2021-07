SIMONE BERNARDINI E' IL NUOVO DG DEL NOTARESCO CALCIO

Il SN Notaresco 2018 è lieto di annunciare che il ruolo di Direttore Generale sarà ricoperto da Simone Bernardini.

Nato ad Ascoli 47 anni fa conosce bene il territorio abruzzese avendo ricoperto incarichi fiduciari sia nel Teramo che nel Giulianova prima di una doppia esperienza nelle Marche, dapprima con il Monticelli e successivamente a Fano. Con i granata ha trascorso le ultime tre stagioni tra i professionisti.

“Auguro il benvenuto al nuovo Direttore Generale – le parole del presidente rossoblù, Salvatore Di Giovanni – entra a far parte nel nostro organigramma un noto e stimato professionista che ha dalla sua parte una storia calcistica di prim’ordine. Sono felice, come massimo dirigente della società, che abbia scelto di sposare il nostro progetto”.

“Sono contento di essere venuto in una società che ha dimostrato di avere sempre dei connotati professionistici – le prime parole del neo Direttore Generale rossoblù, Simone Bernardini - ringrazio la proprietà, il presidente Salvatore Di Giovanni e i vice presidenti Diego Ferrante e Luigi Di Battista. Ho scelto questa società proprio per le persone che fanno parte del Consiglio d’Amministrazione che, certamente, saranno per me da stimolo nel migliorare ulteriormente le mie professionalità. Ringrazio, inoltre, chi mi ha preceduto, Alfredo Natali, salutandolo caramente in quanto mi lega a lui una profonda stima che negli anni si è tramutata in amicizia. Sono altresì contento di ritrovare un tecnico come Massimo Epifani, allenatore che per me non ha bisogno di presentazioni. Torno in un territorio dove sono stato benissimo che, in passato, mi ha accolto e trattato altrettanto bene con una stampa molto attenta e professionale in tutto ciò che accade in ambito sportivo”.