E' PARTITA DI NOTTE LA PRIMA EDIZIONE DELL'ULTRA TRAIL DEL GRAN SASSO, TANTI I PARTECIPANTI

E' partita stanotte l’Ultra Trail del Gran Sasso la prima gara di corsa in montagna in Abruzzo. Tanti i partecipanti. Una competizione lunga ben 62 km in grado di regalare scorci straordinari e unici di entrambi i versanti del Gran Sasso, sia del lato teramano che aquilano, portando anche l’attenzione su percorsi meno battuti ma di assoluto fascino e rilievo, come il tratto che da Cima alta porta, attraverso il canale di gronda, sotto al paretone e poi a Campo Imperatore. La competizione è partita da Pietracamela. Il Trail Running o corsa su sentiero è una disciplina che negli ultimi anni ha avuto una notevole evoluzione in termini di crescita di manifestazioni e partecipanti. Il riferimento mondiale, per tutti gli appassionati, è l’Ultra Trail du Mont Blanc o UTMB, che conta ormai più di 8000 partecipanti e un percorso unico che, girando intorno al massiccio del Monte Bianco attraversa tre nazioni: Francia, Italia e Svizzera. Per gli organizzatori è stato questo il punto di riferimento: portare il format del Monte Bianco sul Gran Sasso, costruendo un percorso in grado di abbracciare tutti punti di vista, di raccontare la grande varietà di ambienti naturali, di passare vicino o in mezzo alle località principali e ovviamente toccare tutti i rifugi, ovvero Rifugio Cima Alta, il Rifugio Franchetti , il Duca Degli Abruzzi, e il Rifugio Garibaldi. In una gara cosi lunga e complessa trovano quindi spazio molti temi, che sono gli stessi che hanno animato lo sforzo degli organizzatori: il binomio sport e natura e il rispetto degli ambienti naturali, ma anche promozione del territorio attraverso un evento sportivo che si candida a diventare di interesse nazionale.

Le tre gare in dettaglio La 1° edizione dell’Ultra Trail del Gran Sasso in corso oggi si svilupperà su di tre gare, con distanze differenti di 10, 25 e 62 km, tutte con partenza e arrivo a Pietracamela. La gara principale sarà l’ ULTRA TRAIL GRAN SASSO o UTGS con un dislivello positivo di 3850 m: un vero viaggio intorno al Corno Grande, cima principale della catena montuosa, alla scoperta di borghi, rifugi e ambienti di una varietà incredibile. Partendo da Pietracamela il percorso unirà, tutto su sentieri CAI e qualche breve tratto di asfalto, i borghi di Prati di Tivo, Forca di Valle, Cerchiara e Casale San Nicola per poi fare di ritorno a Pietracamela. In mezzo scenari magnifici: Valle del Rio Arno, Cascate del Rio Arno, Arno, Cima Alta, Pianalunga, Canale di Gronda, il passo del Vaduccio, il Vado di Corno, la cima del Monte Aquila, Campo Imperatore, il Passo del Lupo, Il Passo Portella, Campo Pericoli, la Sella del Brecciaio, la Conca degli Invalidi, il Passo del Cannone, la Sella dei Corni, il Vallone delle Cornacchie, l’Arapietra, il Bosco Aschiero. Unico e sempre protagonista il Gran Sasso, visibile per tutta la competizione e in ogni suo versante. A far da cornice tutte le vette più importanti delle due catene del massiccio e i loro principali Rifugi: il Garibaldi, il più antico d’Italia, Il Duca degli Abruzzi e il Franchetti. Poi il Rifugio Cima Alta primo ristoro della gara, il Rifugio Delfico e l’albergo Diruto tutti sul percorso. Infine le magnifiche vedute sul Rifugio d’Arcangelo e il Bivacco Bafile. A contorno della gara principale ci saranno le due sorelle più piccole: la Tre Rifugi Skyrace di 25 km con 1730 m di dislivello e la Pietracamela Trail di 10 km con 500 m di dislivello. L’Associazione si pone come obiettivo di rendere l’UTGS un riferimento nazionale nel panorama della disciplina del TrailRunning, grazie alla forte vocazione alla promozione del territorio unita all’imprescindibile impegno a non deturpare ma valorizzare lo stesso.