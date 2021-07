FOTO/ VIDEO - PER LA PRIMA EDIZIONE DELL'ULTRA TRAIL DEL GRAN SASSO PARTECIPANO 240 ATLETI

C'è stata una grande partecipazione oggi a Pietracamela alla Ultra Trail del Gran Sasso la prima gara di corsa in montagna in Abruzzo. Tanti i partecipanti: 240 provenienti da varie regioni italiane. Una competizione lunga ben 62 km in grado di regalare scorci straordinari e unici di entrambi i versanti del Gran Sasso. In mattinata i primi vincitori delle tre gare, con distanze differenti di 10 e 25 km. Più tardi ci sarà quella da 62km, la più dura.