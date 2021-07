VALERIO AMOROSO RESTA NELLA PALLACANESTRO ROSETO

La società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver rinnovato il contratto dell’atleta Valerio Amoroso, con quest’ultimo che continuerà a giocare per il secondo anno consecutivo in riva all’Adriatico. Si allunga, quindi, il legame tra Roseto e Amoroso, un legame importante quello tra i biancazzurri e il lungo campano, perno fondamentale nel roster di coach Quaglia. Lo scorso anno numeri importanti per Valerio, che si è confermato ancora una volta come uno dei migliori lunghi di tutto il campionato: 13,5 punti di media nella prima fase ( high di 26 contro Teramo ) con 6 rimbalzi, oltre 10 di media nella seconda con uno spaziale 51% da tre punti, e 2,3 assist , nei playoffs numeri che dicono 12,5 punti ( high di 18 in G4 con Nardò ) a cui si devono aggiungere 7,4 rimbalzi arpionati, senza dimenticare la leadership e il grande carisma che mette in campo.

Queste le parole di Amoroso sul suo rinnovo con la Liofilchem: “ Sono contentissimo di rimanere qui a Roseto, contento di come la società abbia fatto di tutto, anche con sforzi economici importanti, per poter trattenere buona parte del roster passato. Dobbiamo ora fare quel passo in più che ci è mancato purtroppo l’anno scorso: conosco il nuovo coach da 5 anni ormai, siamo già stati insieme nella strepitosa stagione del 2016/17, e già allora si vedeva che era molto capace, è giovane, volenteroso, ha tanta voglia di emergere e di dimostrare. “