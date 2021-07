TERAMO CALCIO/ PER IL MISTER SI ATTENDE IL FUTURO DELLA CASERTANA, PRESENTATO IL DS MUSA

Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo del Teramo Calcio, in attesa del nuovo tecnico Federico Guidi...esito del ricorso della Casertana permettendo. "E' un giovane, mi sembra in gamba...E' una mia scelta, come Presidente" ha dichiarato Franco Iachini. Il nuovo direttore sportivo Musa "mi sta proponendo una serie di possibili giocatori" ha spiegato Iachini. Il quale ha chiarito: "Non riempirò la casella del Direttore generale, la società quest'anno sarà molto molto snella". Gli ha fatto eco il giovane Musa: "Ci sono esempi di squadre giovani che hanno fatto grandi risultati.Su alcuni ragazzi giovani, a livello di mercato, arrivamo un pò in ritardo ma abbiamo buone speranze..." e gli risponde Iachini "Ricordati che gli ultimi saranno i primi" parlando di una rosa ampia e della "validità del settore giovanile". "Le trattative sono in uno stato avanzato per tre della rosa ma Teramo vende se gli conviene vendere, l'ho chiarito alle altre società. Oggi abbiamo una trattativa col Palermo per Pietro Cianci: se non la chiudiamo col Palermo ( e non con Catanzaro e Padova, ndr), Cianci resterà a Teramo, punto". Su Santoro, aggiunge, ha avuto diverse richieste e si sta incanalando un'ottima trattativa con un'altra squadra di serie B, il Brescia: "Ci siamo sentiti a lungo col presidente Cellino ieri". Su Diakitè ci sono tantissime richieste da più parti, inclusa la Ternana: "Prezzo molto pregiato, credo che per quest'anno resterà a formarsi qui a Teramo...anche perchè il contratto con noi scadrà nel 2023". Poi su Piacentini "so che c'è qualche trattavia ufficiosa e non ufficiale". Sul nuovo mister bisognerà attendere l'esito del ricorso della Casertana...male che vada "dovrò cercare, altrimenti, un altro tecnico. Vedremo..." ha chiosato Iachini...entro il 28 luglio ci saranno novità anche sull'allenatore.