AD AGOSTO BEACH BOCCE A GIULIANOVA E A ROSETO



Anche nel 2021 e nel pieno rispetto delle normative in corso, torna sulle spiagge italiane e del nostro Abruzzo il Beach Bocce Tour organizzato dalla Federazione Italiana Bocce. Saranno oltre dieci le tappe che avranno luogo nelle provincie di Teramo e Chieti.

Questa specialità da spiaggia della disciplina boccistica richiama ogni anno sempre più persone che amano abbinare lo sport al divertimento in uno spirito competitivo ma anche e soprattutto di condivisione. Vincitore della scorsa edizione il giocatore abruzzese, ma di origini salentine, Salvatore D’Aulerio che aveva conquistato il podio anche nel 2019 in coppia con Gianni Bozzino.

Diverse le tappe previste in Abruzzo: A Vasto (CH) il 17 Luglio e il 7 e 17 Agosto; a San Salvo (CH) il 24 Luglio e l’11 e 21 Agosto; a Giulianova (TE) il 9, 10 e 11 Agosto mentre per la tappa a Roseto degli Abruzzi le date sono ancora da confermare.

“Dopo il successo del Beach Bocce Tour dello scorso anno, sono molto felice di constatare che anche per il 2021 sono state ta nte le tappe programmate in Abruzzo. Il Beach Bocce è un ottimo volano per far conoscere il movimento boccistico anche a chi non ci si è mai approcciato a questo sport e sono molto soddisfatto del fermento e dell’entusiasmo che si è creato intorno alla nostra manifestazione -ha spiegato il Presidente Regionale FIB Abruzzo e delegato all'organizzazione del Beach Bocce Tour a livello nazionale Gregorio Gregori- Invio il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti certo che vivranno dei momenti di sano agonismo e divertimento”.