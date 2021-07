CALCIO / IL TERAMO UFFICIALIZZA MISTER GUIDI

La S.S. Teramo Calcio è lieta di dare il benvenuto al sig. Federico Guidi, in qualità di nuovo responsabile tecnico della prima squadra biancorossa per la stagione 2021/22.

Fiorentino di origine, il 44enne neo-mister del Diavolo ha approcciato alla carriera da guida tecnica nelle Giovanili di club importanti: all’Empoli nelle formazioni Giovanissimi ed Allievi e, successivamente, nella Fiorentina, in particolare in un triennio con la Primavera (dal 2014 al 2017) ricco di successi che lo fa approdare in Azzurro, nelle rappresentative Under 19 e Under 20, prima della doppia esperienza in Lega Pro, a Gubbio (2019/20) e nell’annata sportiva appena archiviata, nelle fila della Casertana, con cui ottiene il raggiungimento dei play-off.

Guidi sarà accompagnato a Teramo dal seguente staff tecnico: Andrea Cupi è l’allenatore in seconda, Domenico Melino il preparatore atletico, mentre il ruolo di allenatore dei portieri è affidato a Giovanni Di Fiore.

Mister Guidi verrà ufficialmente presentato ai media domani, giovedì 29 luglio, alle ore 12, presso la sala stampa dello stadio “Bonolis”.



Contestualmente la società biancorossa rende noto che, come richiesto dal rigido protocollo sanitario vigente per i club professionistici e già pianificato per tempo mediante l’attivazione di un adeguato piano operativo-gestionale, con la prima seduta del rinnovato staff tecnico, sarà possibile assistere agli allenamenti pomeridiani della prima squadra allo stadio “Bonolis”, con modalità tecniche che verranno rese note in giornata.