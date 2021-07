SI PRESENTA MISTER GUIDI: «FAREMO UN CAMPIONATO AMBIZIOSO»

«Ringrazio il Teramo e il presidente in primis che hanno fortemente voluto me e il mio staff, anche aspettandomi» Sono le prime parole del nuovo mister del Teramo Calcio, Federico Guidi, che ufficialmente oggi si è presentato alla città e alla tifoseria.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente Iachini, che ha voluto ringraziare il presidente della Casertana per aver svincolato Guidi anche in pendenza di un ricorso al Tar, ha commentato questo nuovo avvio di stagione «L’esperienza si fa sugli errori, gli errori li abbiamo fatti e dobbiamo imparare da quelli per non ripeterli». Anche sul fronte delle trattative societarie, per un eventuale allargamento della compagine, il patron ha detto che «Tutto va avanti, nulla si è interrotto»

«Sto facendo conoscenza con i giocatori, che stimo molto, possono dare tanto in qualità e quantità e i 15 contrattualizzati sono una buona base, pere alcuni ruoli che sono carenti ci stiamo interfacciando con il presidente e il direttore sportivo per intervenire». Ha detto il neo allenatore, e sui giocatori che potrebbero andar via: «Di questo si occupa la società, io devo pensare a costruire la squadra, per fare un campionato ambizioso, come è nella storia del Teramo»

In termini di allenamento, ha detto il neo mister: «SIamo un po’ indietro, ma sta a me e al mio staff recuperare il gap»

Presentato anche lo staff: Andrea Cupi, allenatore in seconda, Domenico Melino preparatore atletico, Giovanni Di Fiore preparatore dei portieri e Stefano Del Grosso recupero infortunati.