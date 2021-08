GIANMARCO TAMBERI E' CAMPIONE OLIMPICO DEL SALTO IN ALTO

Gianmarco Tamberi e’ campione olimpico del salto in alto. Un oro in comproprieta’ con Mutaz Essa Barshim del Qatar perche’ entrambi hanno saltato 2,37 metri e sbagliato i 2,39. Per l’azzurro si tratta della prima medaglia olimpica dopo una gara straordinaria. Gimbo ha portato in pedana una parte del gambaletto gessato per ricordare la sua assenza dall’edizione di Rio de Janeiro. Pochi giorni prima delle Olimpiadi si era fratturato il piede durante la gara di Montecarlo nel corso della quale aveva stabilito il record italiano di 2,39 .

“E’ stata una gara emozionante, una giornata emozionante per l’atletica. Quella di Tamberi è stata una gara entusiasmante per come si è svolta, per i colpi di scena, abbiamo sperato fino all’ultimo, fino a questo meraviglioso finale“. Sono le parole all’Adnkronos di Sara Simeoni, campionessa olimpica nell’alto a Mosca 1980, dopo la medaglia d’oro conquistata nel salto in alto da Gianmarco TAMBERI, ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim, ai Giochi di Tokyo.