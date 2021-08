VIDEO / IMPRESA DI GAIA SABBATINI: È IN SEMIFINALE ALLE OLIMPIADI / L'INTERVISTA

È in semifinale nei 1500, la teramana Gaia Sabbatini. Nei 36 gradi dello stadio olimpico di Tokyo, l’atleta azzurra strappa il biglietto per la semifinale olimpica, con 4.05.41, evitando anche una pericolosissima caduta che ha coinvolto anche la campionessa del mondo, Hassan. Perfetta la conduzione di gara della Sabbatini, che è restata sempre nelle primissime posizioni, correndo con grande autorevolezza tra le migliori de mondo. “Ho rischiato di cadere, mi sono attaccata al pettorale di un’altra ragazza e sono andata avanti”. Gaia si sente benissimo fisicamente e mentalmente. Il sogno continua. Gaia torna in pista fra due giorni per cercare di strappare uno storico biglietto per la finale dei 1500.

ASCOLTA GAIA