SABBATINI TORNA OGGI (ORE 12) IN PISTA PER STUPIRE, CON LEI ECCO GLI ALTRI ABRUZZESI

L'Abruzzo tifa i suoi campioni. Oggi a Tokyo fari puntati sulla teramana Gaia Sabbatini, sull'ortonese Paolo Nicolai e sul pescarese Francesco Di Fulvio. La Sabbatini dopo la brillante qualificazione oggi si gioca la finale nei 1500 metri in programma alle 12 (ora italiana). La 21enne atleta teramana proverà a stupire ancora per poi tentare l'assalto al podio. Sale l'attesa per il quarto di finale del torneo olimpico di beach volley che vedrà Paolo Nicolai, in coppia con Daniele Lupo, affrontare (alle 15 italiane) la coppia del Qatar Cherif-Ahmed. In vasca, alle 11,20 italiane, la nazionale di pallanuoto guidata dal bomber pescarese Di Fulvio. Gli azzurri si giocano l'accesso in semifinale contro la Serbia.