NIENTE FINALE PER GAIA, SI SPEGNE IL SOGNO OLIMPICO DELL'ATLETA TERAMANA

Si chiude in semifinale il sogno olimpico di Gaia Sabbatini. L’atleta teramana, alla sua prima partecipazione ai Giochi, che aveva già regalato all’Italia l’impresa di entrare in semifinale, non è riuscita in quella che sarebbe stata una qualificazione storica, strappando il biglietto per la finale del 6 agosto, ed entrando di fatto tra le migliori al mondo sui millecinquecento metri. Come sempre, come è nel suo stile, Gaia ha dato tutto, spendendo ogni energia in gara, tanto da segnare il record personale con 4’02″25 ( seconda prestazione italiana di sempre dopo Gabriella Dorio) ma non è riuscita a centrare un posto utile per tornare in pista nella gara che metterà in palio le tre medaglie di Tokyo sulla distanza che l'ha vista laurearsi campionessa d’Europa under 23. Nessun rammarico, però, per l’atleta teramana, che deve considerare questa esperienza a cinque cerchi, già di suo un grandissimo risultato.