BASKET / MICHELI E NOLLI NELLO STAFF DELLA NOVA CAMPLI

Raimondo Micheli, tecnico teramano di comprovata esperienza e Federico Nolli, amatissimo ex playmaker della Nova, ricopriranno il ruolo di dirigenti della Nova Basket Campli in questo nuovo anno sportivo.

Micheli sarà il Ds che sostituirà Nicola Mignogna che per motivi lavorativi non potrà quest’anno rivestire questa carica ma rimarrà, comunque, “prezioso” collaboratore in società.

Raimondo, ex Teramo Basket e vincitore come allenatore-ds di uno scudetto con Eye of Tiger Roseto nel campionato Csi, porterà in dote quel bagaglio di esperienza tecnico acquisito nel corso della sua carriera per costruire la squadra biancorossa. La sua prima dichiarazione in veste di dirigente Nova: “Ringrazio la società per avermi contattato e dato questa opportunità. Conosco bene la società che svolge la sua attività sul territorio con passione e competenza da anni. Subito al lavoro per creare uno staff competitivo e un organico soddisfacente. Contento ed orgoglioso di questo nuovo incarico, ringrazio nuovamente la società ed il Presidente”.

Sarà coadiuvato dal giovanissimo dirigente Federico Nolli che, dopo aver smesso i panni di giocatore per motivi di studio, si appresta ad intraprendere una nuova carriera proprio da Ds. Queste le sue parole: "E’ un ruolo che mi ha sempre affascinato e che volevo intraprendere per gettare le basi per una strada futura. Sono sorpreso e nel contempo molto orgoglioso della “chiamata” della Nova, una società sportiva che considero la mia seconda famiglia, per questa grande opportunità. Sarà un anno interessante per me, e un’esperienza che mi aiuterà a crescere. Sono super carico!!! Forza Nova!!!!”

I due nuovi dirigenti opereranno in sinergia con il confermato Team Manager Francesco Franchi, che commenta così: “Sono molto contento di ripartire. Alla Nova Basket siamo carichi e già al lavoro per costituire la migliore squadra possibile per il prossimo campionato. Come team manager, dedicherò particolare attenzione alla crescita dei ragazzi del settore giovanile e al loro inserimento in Prima Squadra con gli elementi più esperti. Il nostro obiettivo è quello di essere competitivi sin dalle prime partite e nel contempo creare le condizioni per far crescere i giovani atleti del territorio. Mi piacerebbe ricreare il clima che c’era prima della sosta forzata, anche grazie all’ apporto dei fantastici tifosi della Nova che sono e saranno sempre l’anima della nostra squadra”.