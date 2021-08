BASKET / GIOVANNI DI CARLO NUOVO COACH DELLA NOVA CAMPLI

iGrandissima novità in casa Nova. Il nostro playmaker Giovanni Di Carlo, dopo averci fatto sognare e averci regalato emozioni e soddisfazioni in campo, dopo tanti anni sui campi di serie C e dopo aver disputato l’ultimo anno nella magica cavalcata Nova in serie D prima del lockdown, ha deciso di togliere i panni da giocatore. La Nova non volendo perdere un elemento valido, fondamentale e competente qual è, gli ha proposto il nuovo incarico da head coach per la stagione 2021/2022.

Continuerà inoltre a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile, incarico che svolge da 7 anni con grande attitudine e lungimiranza e che ha permesso alla Nova di creare, praticamente da zero, un settore giovanile ed un settore minibasket.

La sua primissima dichiarazione nella nuova veste: “Lascio il basket giocato a dire il vero con un po’ di nostalgia e qualche lacrima agli occhi perché per tanti anni è stato parte della mia vita. Purtroppo il tempo passa e a 39 anni è arrivato il momento di coltivare anche un’altra passione, quella di cimentarmi come coach di una squadra senior, dopo le esperienze da allenatore nei campionati giovanili. Decido di accettare la proposta della Nova con la voglia di mettermi in gioco come ho sempre fatto, con la convinzione che una serie “minor” come la D possa essere una buona palestra per un coach alla prima esperienza in una squadra senior. Non mi nascondo nel dire che intraprendo questo ruolo con ambizione e voglia di fare bene, cercando di continuare a far crescere e lanciare in prima squadra diversi elementi del nostro settore giovanile con qualche elemento più esperto a fare da guida. Non avremo pressioni di risultato ma di certo non fa parte del mio mondo scendere in campo tanto per partecipare. Miglioramento individuale quotidiano e grande intensità nei due lati del campo sono i concetti di base che vorrò trasferire alla squadra, per il resto dovremo, compreso il sottoscritto, lavorare tanto in palestra e cercare di diventare prima possibile una squadra vera. Per concludere vorrei fare un ringraziamento speciale al mio grande amico Benedetto Salomone, coach che in questi anni ha fatto un grande lavoro alla Nova e sicuramente meriterebbe una panchina in categorie più alte per la sua grande competenza.” Nel fare un grande in bocca al lupo al neo coach Di Carlo per la sua nuova esperienza, la società Nova Basket Campli intende anch’essa ringraziare e salutare con affetto coach Salomone, tecnico molto apprezzato ed amato sia dalla società che dai tifosi, con il quale solo per motivi logistici non è stato possibile proseguire nel rapporto sportivo.