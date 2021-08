GIULIANOVA CALCIO/ COSTANTINI: «SI APRE UNA NUOVA STAGIONE CON L'AIUTO DEL COMUNE CHE TROVA GLI SPONSOR». I TIFOSI SONO MOTIVATI

Ufficializzazione della stagione calcistica 2021-2022 dell’ ASD “Giulianova”, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in sala consiliare. Hanno incontrato i giornalisti, alla presenza di una delegazione della tifoseria, il Sindaco Jwan Costantini, il Presidente della società Alessandro Mucciconi, il Vice Carlo Di Carlo e l’allenatore Luciano Cerasi. Presenti anche Gianni Ercolini, in rappresentanza del principale sponsor, il marchio “Globo”, e l’avvocato Serafino Di Bonaventura, legale di fiducia della società. La squadra militerà nel prossimo campionato di Eccellenza, puntando ad una crescita costante, con un’attenzione speciale ai ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile. “Nessuna delle attività che mi occupa – ha esordito il Presidente Mucciconi – mi emoziona come questa. La mia è una gioia vera, quella di chi, dopo una vita sugli spalti, si trova oggi a guidare la sfida. Noi ci stiamo mettendo passione, costanza e serietà. Quel che ci serve è il tempo: dateci, vi prego, il tempo di crescere. Per costruire grandi cose occorre perseveranza. Il più grande desiderio è vedere i nostri ragazzi, i ragazzi del vivaio, vestire la maglia del nostro Giulianova. Sappiamo che è un sogno possibile e noi siamo qui per realizzarlo. Sui malintesi e le maldicenze del passato abbiamo messo una pietra sopra. Adesso è il momento di ripartire, di porre le fondamenta nuove di un progetto nuovo”. “Con una prima squadra di ragazzi classe 2003-2004 - conferma il Vice Di Carlo - saremo una delle squadre più giovani dell’ Eccellenza. Questo perché guardiamo al futuro, senza però dimenticare il passato. Non a caso, lanceremo un’ iniziativa su Facebook perché siano i tifosi a scegliere le seconde divise, dopo aver passato in rassegna un gran numero di maglie storiche”. A proposito di tradizione,è stata sottolineata la considerazione in cui verrà tenuta l’associazione “Giuliesi per sempre” del Presidente Luigi Valentini, associazione che finalmente potrà contare su una vera sede. Sarà abbellito il corridoio che porta al campo e, ancora al Fadini, troverà posto un rinnovato museo celebrativo dei fasti del calcio giuliese. Dal 23 Agosto prenderà il via la campagna abbonamenti. “ Prezzi modici e tanti gadget – ha assicurato il Presidente Mucciconi – Vogliamo di nuovo vedere le famiglie allo stadio, perché le domeniche tornino ad essere una festa dello sport, un appuntamento fisso, per tutti.” Ottimista anche il coach Luciano Cerasi. “A me interessa fare calcio – ha detto – Questa è una società “rara” perché, appunto, mette il gioco del calcio al primo posto, non altro. Ed è, questo giuliese, un calcio chiaro, pulito, dove anche i rapporti interpersonali sono limpidi”. Visibilmente soddisfatto, il Sindaco Jwan Costantini ha fatto il suo in bocca al lupo. “Il mio augurio va alla società, che è una società solida, va alla squadra, ai tifosi, ai giuliesi. C’è tanto cuore, in questo progetto. L’amministrazione – ha sottolineato – è dalla vostra parte. Saprà attendere, certa che i risultati arriveranno e saranno importanti. Non solo per la classifica, ma per la cultura sportiva, la valorizzazione della pratica calcistica, la crescita umana ed atletica dei nostri ragazzi”.