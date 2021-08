TERAMO CALCIO / ARRIVA MALOTTI VA VIA CIANCI

La Teramo Calcio annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuele Malotti, esterno offensivo mancino classe 1997, che ha sottoscritto con il Diavolo un contratto biennale.

Il neo-biancorosso, originario di Firenze, ha costruito la prima parte di carriera interamente in Toscana, con le maglie di Fiorentina e Prato nelle Giovanili e, successivamente, di Gavorrano, Tuttocuoio e Aglianese, per poi dividere equamente l’ultima stagione tra Sambenedettese e Novara con 30 presenze e 2 reti.

«La mia situazione di mercato si è sbloccata negli ultimi giorni – sono le sue prime parole - ricevendo interessamenti da diversi club, ma poi è stato il Teramo ad accelerare ed a porsi in maniera più concreta con il mio totale assenso. Non nascondo poi che la presenza del mister Guidi, che conosco bene per aver condiviso con lui l’esperienza dei Giovanissimi Nazionali nella Fiorentina, sia risultata importante nella scelta. Guardando il girone B, per me sarà come un derby dopo l’altro e, in un campionato in cui la tecnica ha il suo aspetto predominante, la cattiveria agonistica potrebbe fare la differenza. Le mie attitudini sono quelle di un esterno d’attacco mancino, cui piace l’uno contro uno e stare dentro al gioco: in Piemonte ho giocato a piede invertito e mi trovo meglio in un tridente, ma in passato ho ricoperto spesso anche il ruolo tuttofascia. Ho avuto modo di ascoltare miei ex compagni di squadra, come Panico e Bacio Terracino che mi hanno parlato di Teramo in termini molto positivi: la ritengo la piazza giusta per affinare le mie qualità e la presenza del mister potrebbe arricchirmi, avendo ancora molto da imparare».

Malotti raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra martedì 17 agosto.



Contestualmente si rende noto l’avvenuto trasferimento dell’attaccante Pietro Cianci, a titolo definitivo, all’U.S. Sassuolo Calcio (per una cifra tra acquisto e ingaggio di oltre mezzo milione).