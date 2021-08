CALCIO / ECCO IL CENTRAVANTI DEL TERAMO: GABRIELE BERNARDOTTO

La S.S. Teramo Calcio annuncia di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Bernardotto.

Il 24enne attaccante di origini capitoline, proviene da due annate condotte in Serie C con le maglie di Vibonese e Avellino, contraddistinte da nove centri complessivi, dopo essere esploso nel Lanusei(2018/19 in Serie D), quando mise a referto la bellezza di sedici marcature e vivendo precedentemente nella stessa categoria anche le esperienze con Trastevere e Anzio.



«Le sensazioni sono molto buone – le parole del neo-biancorosso – sono arrivato stamattina e dirigenza, staff e squadra mi hanno accolto positivamente. Se ho accettato questa proposta è anche perché il Presidente Iachini ha espresso da subito tanta fiducia e un grande interesse nei miei riguardi che spero di ripagare sul campo. Per me è un ritorno in Abruzzo, visto che a L’Aquila ero in Berretti, la prima annata in assoluto fuori casa; dal gennaio successivo mi trasferii alla Lupa Roma, girando successivamente sui campi della D per tre stagioni, con il miglior campionato a livello personale disputato nel Lanusei, in cui ogni conclusione si trasformava in rete, grazie alla fondamentale presenza di mister Gardini e di un gruppo unito e coeso. A Vibo Valentia è arrivato il salto tra i “Pro” e dal tecnico Modica ho appreso tanti concetti utili, prima che la pandemia bloccasse il desiderio di togliermi ulteriori soddisfazioni. Ad Avellino, infine, in una piazza storica, è stata una bellissima esperienza sia dal punto di vista umano che tecnico. Del mister Guidi mi hanno parlato tutti con toni lusinghieri, sono davvero contento di essere qui perché potrei tornare a praticare un tipo di calcio a me caro. Sotto il profilo tattico sono un attaccante di movimento, fisico e potente che cerca di aiutare la squadra anche con il lavoro sporco, perché il sostegno verso il gruppo rimane l’aspetto principale. Prometto di dare tutto quello che ho in campo, se poi dovessero arrivare tanti gol saremmo tutti più soddisfatti».