VIDEO / GUIDI: «LA SQUADRA HA GIOCATO SEMPRE, E' UN ESORDIO POSITIVO»

I biancorossi accedono al secondo turno di Coppa Italia (contro il Siena, vittorioso ai rigori sulla Fermana), superando con un netto 2-0 il Monterosi, con il risultato mai in discussione. A decidere il confronto una doppietta di Birligea, la prima dell'attaccante in biancorosso, nella prima frazione. Ripresa in totale gestione, ad eccezione del rigore calciato sul palo da Adamo nei minuti finali. Sabato 28 agosto (ore 20:30) sarà già campionato, in trasferta, ospiti dell'Entella.

Questa l'analisi post-gara effettuata dal tecnico biancorosso Guidi nella sala stampa del "Bonolis" a fine partita: «E' stato sicuramente un esordio positivo, mi auguravo di vedere questo atteggiamento da parte della squadra, ci sono state anche delle sbavature, ma è fisiologico in questa fase. I ragazzi hanno provato a mettere in campo sempre quanto provato in allenamento: questo è un gruppo ricettivo e che mi diverte perchè viaggia sempre si ritmi elevati. I margini di miglioramento sono tanti per un gruppo che è solo all'inizio di un percorso. Sarebbe riduttivo stasera citare solo alcuni interpreti. Ogni tanto abbiamo sbagliato i tempi di pressione o perso le distanze, ma in fase di sviluppo abbiamo fatto molto bene; forse nel secondo tempo avremmo dovuto respirare di più, invece di cercare velocemente l'area di rigore avversaria, ma un avvio del genere lascia ben sperare».

ASCOLTA GUIDI QUI