CALCIO/ DISSERVIZIO VIRTUS ENTELLA-FIORENZUOLA, ELEVEN SPORT PROTESTA CON LA LEGA DI SERIE C

Eleven Sports Italia, in merito a quanto già dichiarato questa mattina dal Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli in riferimento al match tra Virtus Entella - Fiorenzuola di Coppa Italia non andato in onda nella giornata di ieri per un problema causato dall’azienda che fornisce a Lega i servizi di broadcasting, sposa in pieno la posizione del Presidente che ha aperto un approfondimento sull’accaduto.

Anche Eleven si ritiene danneggiata da questo imprevisto ed è al tempo stessa fiduciosa che Lega Pro possa fare chiarezza per continuare a consentire a tutti gli appassionati di seguire la propria squadra sulla sua piattaforma OTT che distribuisce tutta la Serie C.



Eleven Sports ogni giorno lavora al fine di garantire il miglior servizio ai numerosi tifosi che già dalle prime partite ufficiali di Coppa Italia si sono collegati numerosi.

Oggi sono in programma altre gare importanti prima del gran debutto dell’inizio ufficiale del Campionato del 28-29 agosto.





Lo staff di Eleven Sports