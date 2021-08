ATLETICA, LA SABBATINI ACCUSA LA FATICA E NON RIESCE A METTERSI IN MOSTRA A LOSANNA: FINISCE AL NONO POSTO

Per Gaia Sabbatini si è rivelata troppa la fatica accumulata dal precedente impegno di Eugene, negli Usa, per brillare anche a Losanna, alla seconda gara consecutiva in Diamond League a distanza di cinque giorni e con 9 ore di fuso orario da smaltire. Sui 1500 del meeting Athletissima, quartultima tappa del massimo circuito della World Athletics (federazione mondiale di atletica leggera) svoltasi ieri sera, la 22enne atleta teramana delle Fiamme Azzurre, e cresciuta nell'Atletica Gran Sasso Teramo, si è piazzata solo nona con il tempo di 4'10"61 come evidenzia Il Centro in un articolo. Una prestazione cronometrica ben al di sotto del suo abituale rendimento stagionale, nel quale spicca il primato personale di 4'02"25 ottenuto nella semifinale olimpica di Tokyo del 4 agosto scorso. Da verificare se ha accumulato un punteggio utile per qualificarsi per il gran finale di Zurigo dell'8-9 settembre. Intanto, è annunciata la sua partecipazione alla finale nazionale Bronzo dei campionati di società con la sua squadra d'origine, l'Atletica Gran Sasso, il 18-19 settembre a Torino.